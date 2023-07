Svicom scelta da DeA Capital Real Estate SGR come property e facility manager di Park West

Svicom è lieta di annunciare di essere stata scelta da DeA Capital Real Estate SGR come property e facility manager di Park West, uno dei progetti immobiliari più significativi di Milano. Situato nel quadrante sud-ovest della città, nelle vicinanze dei principali snodi viari e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici (adiacente alla fermata M1 Bisceglie), Park West è un progetto firmato dallo Studio Mario Cucinella Architects (MCA) e sviluppato da DeA Capital Real Estate SGR attraverso il Fondo Park West, con Orion European Real Estate Fund V come investitore .



Parte di un ampio intervento di rigenerazione urbana in un'area emergente e altamente connessa, Park West si articola su 3 torri, per complessivi 35.000 mq, e si presenta come un complesso green, in corso di certificazione con il protocollo Leed Platinum e con le certificazioni ambientali Fitwel, Wired, Well e WiredScore.

"Questa partnership rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – dichiarano Fabio Porreca e Letizia Cantini, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di Svicom SpA Società Benefit - ma soprattutto, ci offre l'opportunità di mettere a frutto l'esperienza che abbiamo maturato nel property management e le soluzioni che abbiamo sviluppato in ambito proptech per ottimizzare l'efficienza e la sostenibilità dell'immobile e per migliorare l'esperienza e il benessere di coloro che vi lavoreranno".