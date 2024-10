Target Silvia Stabile entra quale Senio Counsel

Silvia Stabile

TARGET annuncia l’ingresso dell’avv. Silvia Stabile quale Senior Counsel dello Studio dal 1° ottobre 2024.

Silvia Stabile ha maturato una consolidata esperienza in diritto dell’arte e della creatività in tutte le sue espressioni, collaborando da molti anni con le principali istituzioni e con rilevanti clienti privati, nell’ambito della gestione delle collezioni pubbliche e dei patrimoni artistici individuali e familiari; la sua esperienza l’ha vista anche impegnata al fianco di alcuni dei maggiori gruppi internazionali del lusso e di molte realtà industriali italiane di rilievo per progetti di valorizzazione di archivi storici aziendali e musei d’impresa, sponsorizzazione di beni culturali e tutela dei diritti.

Commentando il nuovo ingresso, Alfredo Malguzzi e Pietro Villa, Partner di TARGET, hanno dichiarato: “Silvia ha una grande esperienza in un campo che consideriamo importante per lo sviluppo della practice che concerne la clientela privata, ma non solo. Il suo ingresso aggiungerà ulteriori competenze, esperienze e professionalità a quelle già dedicate alle specifiche esigenze dei clienti, in materia tributaria, di sistemi di pianificazione degli assetti proprietari e successoria”.

Alfredo Malguzzi e Pietro Villa hanno aggiunto: “Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Silvia come nuova Senior Counsel dei nostri team dedicati ai Private Clients. Con l’ingresso di Silvia rafforzeremo in modo significativo il supporto che possiamo fornire ai clienti in questo sofisticato settore considerato che le opere d’arte rappresentano, sempre più frequentemente, un asset class rilevante per i patrimoni di cui ci occupiamo”.

Silvia Stabile ha dichiarato: “Sono lieta di entrare a far parte di TARGET. La reputazione dello Studio e l’ampiezza dell’offerta dei servizi legali e fiscali dedicati ai Private Clients per la continuità generazionale e la tutela dei patrimoni familiari costituiscono una grande opportunità per sviluppare ulteriormente, con gli altri professionisti dello Studio, la mia area di competenza nel settore dell’arte e dei beni culturali”.