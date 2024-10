TDR Capital completa l’acquisizione da H.I.G. Capital della maggioranza del Gruppo Acqua & Sapone. Gli studi coinvolti

Franco Agopyan, Filippo Troisi, Matteo Bonelli e Alessandro Capogrosso

TDR Capital, società di private equity leader in Europa, ha completato l’acquisizione da H.I.G. Capital, società leader a livello globale nel settore del private equity e degli alternative assets con oltre 64 miliardi di dollari di capitale in gestione, del Gruppo Acqua & Sapone.

L’operazione, il cui accordo vincolante era stato annunciato nel giugno 2024, costituisce la prima piattaforma di investimento di TDR Capital in Italia e prevede che il fondo H.I.G. Capital e la famiglia Barbarossa mantengano una partecipazione significativa nella società.

Acqua & Sapone ha un fatturato di oltre €1,1 miliardi ed è leader in Italia nella vendita di una vasta gamma di prodotti per la cura della casa e della persona a prezzi convenienti attraverso una rete di oltre 700 punti vendita.

Chiomenti ha assistito l’acquirente TDR Capital con un team guidato dal partner Franco Agopyan e composto dal managing associate Mario Pelli Cattaneo e gli associate Maria Laura Zucchini, Alessandro Cicala, Francesca Andrisani ed Enrica Bertoldi, che si sono occupati degli aspetti Corporate/M&A. Hanno curato i profili fiscali il partner Massimo Antonini e la counsel Elisabetta Costanza Pavesi, mentre i partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo hanno curato quelli finanziari e la counsel Fiona Maria Gittardi e la managing associate Sara Bittolo quelli di diritto del lavoro.

TDR Capital è stato assistito, inoltre, da Paul Weiss per gli aspetti di diritto inglese.

H.I.G. Capital è stata assistita da Legance con un team guidato dal senior partner Filippo Troisi, con la partner Laura Li Donni e il Senior Counsel Filippo Innocenti, coadiuvati dalla Managing Associate Marianna Consiglio, dai Senior Associate Davide De Franco e Piero Monacelli nonché dagli Associate Nicola La Cesa, Elena Sorrenti ed Elettra Prati.

H.I.G. Capital è stata inoltre assistita da Arendt & Medernach e da McDermott Will & Emery per i profili di diritto, rispettivamente, lussemburghese e inglese.

BonelliErede ha assistito la holding della famiglia Barbarossa e i singoli componenti della stessa con il Focus Team Aziende di famiglia & PMI e, in particolare, con un team composto, per gli aspetti corporate, dal socio Matteo Bonelli e dall’associate Giovanni Maria Fumarola e, per i profili fiscali, dal socio Riccardo Ubaldini e dal senior counsel Michele Dimonte.

PedersoliGattai ha assistito il CEO e il top management di Acqua & Sapone per i diversi profili dell’operazione con un team multi-disciplinare guidato e coordinato dal partner Alessandro Capogrosso. In particolare, gli aspetti Corporate/M&A sono stati seguiti dai senior associate Matteo Sica Fiorillo e Filippo Emanuele Sani coadiuvati dagli associate Lorenzo Santambrogio e Francesca Lacava. Gli aspetti tax e labour sono stati seguiti, rispettivamente, dal partner Cristiano Garbarini con il senior counsel Alban Zaimaj e dal partner Lorenzo Cairo con la senior associate Federica Ferretti.

Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti ha assistito, per gli aspetti fiscali legati all’operazione, il fondo H.I.G. Capital con un team formato dai soci Luca Rossi e Marina Ampolilla e dai senior associate Armando Tardini e Michele Babele.

PwC TLS ha assistito TDR Capital per gli aspetti fiscali relativi alla due diligence dell’operazione con un team composto da Simone Marchiò, Gianpier Catuscelli, Ivan Tuzzolino e Sara Codiglioni.