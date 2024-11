Tech Innovation, Toknox Lancia App proprietaria al Web Summit 2024

TOKNOX, piattaforma innovativa per la tokenizzazione, la notarizzazione e le firme digitali lancia ufficialmente l’applicazione durante il Web Summit di Lisbona, uno dei più grandi e influenti eventi internazionali dedicati all’innovazione tecnologica e al web. Il team, nato inizialmente all’interno della società leader del settore, Blockchain Italia, è già attivo nel mercato della notarizzazione da diversi anni.

Il prodotto TokNox punta sulla tokenizzazione, che rispetto alla notarizzazione consente una gestione più efficiente delle informazioni contenute all’interno del token stesso e una maggiore praticità d’uso grazie alla possibilità di trasferire i token da un wallet all’altro. TokNox mira ad affrontare non solo i tradizionali processi di tokenizzazione, ma anche a esplorare il mercato dei RWA (Real World Asset), fornendo uno strumento efficace per la rappresentazione su token di una vasta gamma di asset digitali. Il mercato globale delle firme digitali, in cui TokNox si inserisce, è stimato in crescita annuale del 20,8% (CAGR) dal 2024 al 2033 (futuremarketinsights.com), mentre il mercato della tokenizzazione dei Real World Assets è stimato raggiunga un valore globale superiore ai 10 Trilioni di Dollari entro il 2030 (Statista).

Il business model di TokNox prevede, oltre ai piani in abbonamento, soluzioni in White Label o Custom, nonché integrazioni API per offrire il servizio in modalità SaaS. L’obiettivo del team è inoltre quello di costruire solide partnership per avviare progetti pilota o proof of concept, esplorando casi d’uso eterogenei.

Il team incontrerà investitori e utenti a Lisbona dall’11 al 14 Novembre in occasione del Web Summit, presso lo stand A320, nella sezione Alpha, offrendo un’opportunità unica per scoprire le potenzialità di una soluzione pensata per ottimizzare la gestione di documenti e flussi digitali.

I primi clienti avranno la possibilità di sottoscrivere un piano in abbonamento che consentirà loro di sperimentare le funzionalità di base della piattaforma, inclusa la creazione di un token che rappresenta in modo immutabile un documento su blockchain e la possibilità di sottoscrivere il contenuto attraverso una transazione di firma, aggiornata anch’essa su blockchain.

Da martedì 12 Novembre sarà possibile accedere al sito ufficiale www.toknox.com per l’acquisto del primo piano. Alessandro Brigato, Founder e Chief Executive Officer di TokNox, ha dichiarato: “Il Web Summit rappresenta una vetrina eccezionale per presentare il nostro progetto e dialogare con un pubblico internazionale. Con il lancio della nostra applicazione, offriamo una soluzione innovativa per la tokenizzazione e la gestione dei flussi digitali che punta a semplificare e innovare i processi documentali.”

Simone Spagnolo, Founder e Chief Technology Officer di TokNox: “Essere parte del Web Summit ci consente di mostrare non solo le potenzialità di TokNox, ma di far vivere l’esperienza della nostra tecnologia direttamente ai partecipanti. Siamo entusiasti di presentare funzionalità pratiche e vantaggiose per utenti individuali e business.”