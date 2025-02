Teike Srl acquista il ramo di azienda public lighting della società X3 Solution Srl: gli advisor

Luigi Maraghini Garrone, Dario Rovelli, Carmine Oncia

Teike Srl, società attiva nei servizi di efficienza energetica per la pubblica amministrazione del nord Italia, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del ramo di azienda public lighting della società X3 Solution Srl, continuando il percorso di sviluppo finalizzato a sostenerne l’espansione su tutto il territorio nazionale e, progressivamente, anche in altri settori del mercato dell’efficienza energetica.

Teike è stata assistita dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni che ha agito con un team guidato dal partner Fabio Ilacqua e composto dal partner Luigi Maraghini Garrone, dal managing associate Dario Rovelli e dall’associate Gaia Pisani. I profili di diritto amministrativo sono stati seguiti dal partner Fabio Baglivo e dagli associates Alessandro Pracilio e Marta Bartoletti.

X3 Solution Srl è stata assistita dallo studio legale Giliberti Triscornia e Associati con un team composto dal socio Carmine Oncia e dall’associate Federica Sinesio.