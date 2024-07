Tenta di rubare 1,10 euro: assolto dopo nove anni Nove anni per cancellare una doppia condanna per il tentato furto di 1 euro e 10 - in monete, si precisa nel ricorso - da un parcometro. Verdetti che la Cassazione (sentenza 26798) annulla senza rinvio perché l’azione penale non doveva iniziare in assenza della querela, richiesta dopo la riforma Cartabia, anche per il tentato furto aggravato