Tenuità del fatto esclusa nel riciclaggio

La particolare tenuità del fatto è esclusa per il riciclaggio. Lo rammenta la seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 23743/2024.

La vicenda

Nella vicenda, a ricorrere al Palazzaccio è un imputato condannato in appello (insieme ad altro soggetto) per il reato di riciclaggio, il quale lamenta, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti, tenendo...