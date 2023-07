Tfr: il lavoratore ha diritto all'insinuazione al passivo del datore di lavoro di Mirko Martini

Se la società presso cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa fallisce, attribuisce a quest'ultimo la legittimazione attiva per richiedere l'ammissione allo stato passivo del fallimento della società in relazione al credito dallo stesso promosso in forza del rapporto di lavoro, ovverosia del trattamento di fine rapporto.

Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 10 luglio 2023, n. 19510.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione...