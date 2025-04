Tirocinanti in Cassazione: al via il bando

Al via il bando 2025 per la selezione di tirocinanti in Cassazione (ex articolo 73 dl 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013 smi). La domanda va inviata entro sabato 10 maggio tramite la piattaforma informatica predisposta dal ministero della Giustizia.

Requisiti di partecipazione

Il bando è riservato ai laureati in giurisprudenza (con corso di laurea almeno quadriennale...