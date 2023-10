Tirocini formativi, 1,3 mln in più per le borse di studio 2022 di Francesco Machina Grifeo

In G.U. il Dm Giustizia che integra la dotazione prevista per gli stage di 18 mesi presso gli uffici giudiziari

Il Ministero della giustizia stanza nuovi fondi per le borse di studio relative ai tirocini formativi svolti nel 2022 presso gli uffici giudiziari. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, il Decreto 29 agosto 2023. L’articolo 1 del decreto prevede che le risorse stanziate dal decreto interministeriale 30 dicembre 2022 sono incrementate dell’importo di 1.327.700 euro.

L’istituto è regolato dall’articolo 73 del Dl 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, e prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Agli ammessi allo stage è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili, attribuita sulla base dell’ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell’ambito del diritto allo studio universitario.

Con il Dm 6 marzo 2023, adottato di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia e delle finanze, era stata già disposta l’integrazione per 5.500.000 euro per l’anno 2023 delle risorse destinate alle borse di studio per i tirocini formativi svolti nel 2021. Ciò ha permesso di accogliere tutte le richieste di borsa di studio presentate, per quell’anno , dai tirocinanti in possesso dei necessari requisiti.

L’integrazione è avvenuta grazie all’utilizzo delle risorse residue non utilizzate per l’attribuzione delle borse di studio per l’anno 2021, ragione per cui l’articolo 2 riporta una clausola di invariianza finanziaria.