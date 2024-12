Tonucci & Partners assiste Risorsa Uomo nell’acquisizione del 51% da parte di Yolo Group

Antonio Scognamillo

Tonucci & Partners, studio legale e tributario internazionale, ha affiancato Risorsa Uomo, società specializzata nella formazione commerciale e manageriale, nell’ambito dell’operazione che ha visto YOLO Group acquisire una partecipazione di maggioranza del 51% nel suo capitale. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2024.

L’assistenza legale è stata guidata dall’avvocato Antonio Scognamillo di Tonucci & Partners, che ha supportato Risorsa Uomo in tutte le fasi delle trattative, contribuendo con soluzioni legali e fiscali strategiche per garantire un accordo ottimale e vantaggioso per la società.

“Siamo orgogliosi di aver accompagnato Risorsa Uomo in questa operazione strategica, che rappresenta un importante passo avanti per la crescita della società – ha dichiarato Antonio Scognamillo – La nostra esperienza ci ha permesso di assicurare un processo negoziale efficace e un accordo solido, con un focus particolare sulle esigenze di Risorsa Uomo.”

Questa acquisizione si inserisce nelle direttrici di crescita del Piano Strategico 2025-2027 di YOLO Group, che punta al rafforzamento dei servizi di Advisory & Education. Risorsa Uomo, con questa nuova sinergia, prevede di chiudere il 2024 con ricavi in crescita del 22% rispetto al 2023, e un EBITDA margin del 18%, raddoppiato rispetto al 9% del 2023, mantenendo una struttura finanziaria senza indebitamento.