Tonucci & Partnersi ha curato cessione immobili IDEA SGV in provicia di Roma

Vincenzo Iacovazzi

Lo studio legale internazionale Tonucci & Partners ha curato un’importante operazione nel settore del Real Estate che ha riguardato la cessione di un prestigioso portafoglio immobiliare sito nella provincia di Roma.

In particolare, Tonucci & Partners ha assistito la società Idea SGV S. r. l., parte del Gruppo Idea, nella formalizzazione di un accordo onnicomprensivo che ha riguardato la cessione di un immobile ubicato a Santa Palomba (zona Ardeatina) con destinazione “light industrial” e logistica, esteso per circa 27.500 metri quadrati e dedicato ad attività produttive e accessorie, adibito a uffici e magazzini e attualmente locato a una multinazionale del settore robotica e automazione.

L’altro cespite oggetto dell’accordo, di circa 11.400 mq di superficie, è in corso di realizzazione a Guidonia Montecelio (zona Nomentana, a pochi chilometri dal Grande Raccordo Anulare, l’anello stradale che serve la Capitale) sulla base dei più elevati standard di efficienza energetica e sostenibilità. Anch’esso avrà destinazione logistica e sarà completato all’inizio del 2025.

Ad acquistare i suddetti immobili da Idea SGV, assistita dall’avv. Vincenzo Iacovazzi di Tonucci & Partners, è stato il Fondo di investimento alternativo immobiliare “Mars”, dedicato alla logistica last-mile, sottoscritto da fondi riconducibili a Blackstone e gestito da Kryalos S.G.R. S.p.A. .

Con questa operazione lo studio Tonucci & Partners consolida la propria presenza specializzata anche nel comparto del Real Estate, forte di competenze legali e fiscali messe a disposizione di una clientela nazionale e internazionale attraverso una rete di professionisti in Italia e all’estero. Anche in questa occasione Idea SGV S.r.l. si è avvalsa dell’assistenza legale dell’avv. Vincenzo Iacovazzi, che ha maturato nel tempo una significativa esperienza in operazioni di acquisizione o cessione di complessi immobiliari di rilevanti dimensioni e, più in generale, in “deals” relativi allo sviluppo di iniziative immobiliari.