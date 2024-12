Trascrizione nei registri immobiliari e danni subiti dal terzo

Compravendita - Trascrizione - Obbligo di corretta tenuta dei registri immobiliari - Eventuale danno subito dal soggetto - Responsabilità del Conservatore- Risarcimento del danno

Qualora per errore della conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota fosse stata correttamente redatta, sia stata riportata nei succitati registri a carico di persona diversa dall’alienante dell’immobile e quindi imputata in un diverso conto individuale, o non sia stata ritualmente annotata, la ricerca da...