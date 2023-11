Trattativa Stato-mafia, per vertici Ros e dell’Utri indizi senza certezze di Patrizia Maciocchi









«L’esclusione di possibili ipotesi alternative non può supplire alla carenza di certezza dell’indizio».

Per Corte di cassazione (sentenza 45506) la Corte di assise di appello di Palermo nella sentenza sulla cosiddetta Trattativa Stato mafia non ha seguito la via dell’oltre ogni ragionevole dubbio nell’accertamento dei fatti.

La Suprema corte ha depositato ieri il verdetto di 95 pagine, con le motivazioni che hanno portato i giudici di legittimità il 27 aprile scorso a confermare l’assoluzione nel processo sulla presunta trattativa Stato-Mafia degli ex ufficiali del Ros Mori, Subranni e De Donno e per l’ex parlamentare Dell’Utri.

La sentenza, riqualificato il reato nella forma tentata, ha dichiarato la prescrizione nei confronti di Leoluca Bagarella e Antonino Cinà in relazione alle minacce, trasmesse secondo l’accusa da Mori, ai danni dei Governi Ciampi e Amato, essendo trascorsi oltre 22 anni dalla consumazione del tentativo di minaccia.

Per quanto riguarda gli ufficiali del Ros, assolti “per non aver commesso il fatto”, ad avviso della Suprema Corte, si sono limitati a ricevere la minaccia mafiosa, senza sollecitarla, né rafforzare l’intento criminoso del clan.

Né la semplice apertura di un'interlocuzione, dopo la strage di Capaci, con i vertici di “Cosa nostra” può essere stata sufficiente per indurre i boss della mafia a minacciare il governo. Un assunto che «non è fondato su alcuno specifico dato probatorio, né argomentato sulla base di consolidate massime di esperienza».Il contatto promosso da Mori e da De Donno con Ciancimino, era teso «a comprendere le condizioni per la cessazione degli omicidi e delle stragi da parte di “Cosa nostra” e la ricerca dell’apertura di un dialogo, sia pure con una spietata organizzazione criminale – sottolineano i supremi giudici - non può assumere la valenza obiettiva, sulla base di un inammissibile automatismo probatorio, di una istigazione a minacciare lo Stato».

Per la Suprema corte entrambe le sentenze di merito hanno escluso, correttamente, che le iniziative legislative del Governo e del partito di Forza Italia - allora impegnato per rivedere alcuni provvedimenti adottati da precedenti esecutivi in funzione antimafia - erano il frutto di una vocazione “garantista” e non il risultato di un condizionamento mafioso. «Secondo la ricostruzione operata nella sentenza impugnata, la minaccia mafiosa sarebbe stata rivolta al Governo da Brusca e Bagarella, con l’intermediazione di Mangano, ma Dell’Utri si sarebbe limitato solo a riceverla - si legge nella sentenza - senza sollecitarla, agevolarla, divulgarla in alcun modo a esponenti di governo o, comunque, concorrere in alcun modo alla condotta di reato».

Nel mirino dei giudici di legittimità anche la mole imponente delle sentenze di merito (5237 pagine in primo grado e 2971 in secondo) che ha reso difficile l’ interpretazione di motivazioni. In ogni caso per la cassazione le condanne annullate erano basate su indizi privi di certezza, che non superavano il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.