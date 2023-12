Gabriele Cuonzo, Alice Fratti

Trevisan & Cuonzo ottiene tutela delle iconiche scarpe White Sole di Loro Piana come marchio di forma Lo studio legale Trevisan & Cuonzo, con un team composto dal Managing Partner Gabriele Cuonzo e dalla Counsel Alice Fratti, ha assistito con successo Loro Piana dinnanzi al Tribunale delle Imprese di Torino che, con l’ordinanza n. 15604/2023 pubblicata lo scorso 25 ottobre, ha accolto il ricorso cautelare depositato dalla Maison nei confronti di una società italiana attiva nella vendita di calzature. Loro Piana ha lamentato la produzione e commercializzazione di alcuni prodotti ritenuti imitativi delle iconiche calzature White Sole, mediante la riproduzione della loro forma complessiva e di tutti i loro principali elementi distintivi e caratterizzanti, nonché mediante l’uso non autorizzato dei marchi denominativi che contraddistinguono dette calzature. Il Tribunale ha accolto il ricorso di Loro Piana, inibendo l’attività di produzione, commercializzazione, promozione e offerta in vendita delle calzature ritenute in contraffazione del modello Open Walk, ordinandone il ritiro dal commercio ed inibendo altresì l’uso dei marchi denominativi in qualsiasi forma e modalità, disponendo la pubblicazione del dispositivo della decisione sul Corriere della Sera.

“La riconosciuta tutelabilità del marchio costituito dalla forma dell’iconica calzatura Open Walk di Loro Piana rappresenta un traguardo di fondamentale importanza nell’alveo del programma di enforcement messo in atto da Loro Piana, con l’assistenza di Trevisan & Cuonzo, nei confronti di coloro che tentano di sfruttare l’iconicità di dette calzature, che rappresentano uno dei prodotti simbolo della Maison” ha commentato l’Avv. Cuonzo. Trevisan & Cuonzo, fondato nel 1993, è uno dei più noti studi italiani in materia di diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Con 11 partner e un team di 40 professionisti è oggi uno dei principali attori tra gli studi legali europei che si occupano di innovazione, assistendo molte tra le società tecnologicamente più avanzate del mondo. La sua clientela spazia in molteplici settori, tra cui elettronica, chimica, automotive, alimentare, agricoltura, energie rinnovabili, industria farmaceutica, information technology e fashion. Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Parma e Bari.