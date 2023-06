Tribunali civili: le principali sentenze di merito della settimana di Giuseppe Cassano

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 22 e il 26 maggio 2023

Nel corso di questa settimana le Corti d'Appello affrontano i temi della protezione e custodia del paziente in ospedale, dell'azione revocatoria, della responsabilità precontrattuale, del danno biologico cosiddetto intermittente e, infine, dell'accesso al fondo del vicino.

Da parte loro i Tribunali trattano della chance non patrimoniale, della diligenza dei patronati nell'attività di consulenza, della responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, del trattamento pensionistico erogato dagli...