Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito di Ferragosto
La prima puntata della selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 28 luglio e il primo agosto 2025
Nel corso di questa settimana si registra l’intervento della Corte d’appello di Campobasso in tema di malattie professionali.
I Tribunali, da parte loro, si pronunciano su: danni da emotrasfusioni con sangue infetto; illecito endofamiliare; ferie dei docenti a tempo determinato e luogo di adempimento delle obbligazioni.
LAVORO E FORMAZIONE
Malattie professionali - Rapporto causale - Riconoscimento
(Cc, articolo 1227; Cp, articolo 41)
La ...