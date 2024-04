Trotter Studio Associato con Mediterranea Cosmetics nell’acquisizione del ramo d’azienda operativo nel settore cosmesi da Fratelli Carli

Marco Taglioretti, Marco Franchi

Trotter Studio Associato, con un team altamente qualificato con un’esperienza specifica in riorganizzazioni aziendali, guidato dal senior partner Marco Taglioretti e dall’equity partner Marco Franchi, con il supporto legale del prof. Federico Pergami e del dott. Giovanni Bianchi per gli aspetti fiscali, ha assistito Mediterranea Cosmetics SB S.r.l. nell’acquisizione del ramo d’azienda operativo nel settore della cosmetica da Fratelli Carli S.p.A. SB e, parallelamente, ha supportato Lucio Carli con le sorelle Paola e Livia, soci di minoranza della famiglia Carli, nella cessione, ai soci di maggioranza, delle loro partecipazioni nella holding di famiglia Final S.r.l.

Mediterranea Cosmetics, con sede a Imperia, è stata creata come ramo d’azienda della Fratelli Carli da Lucio Carli nel 1997. È una marca italiana che unisce in modo innovativo ricerca scientifica e principi naturali selezionati, per realizzare cosmetici altamente performanti. Un progetto orgogliosamente Made in Italy.

L’operazione complessiva, con l’obiettivo primario di preservare il valore intrinseco di Fratelli Carli, favorendo contemporaneamente lo sviluppo e il successo della nascente iniziativa imprenditoriale di Mediterranea, a esito di un articolato processo negoziale, si è perfezionata il 1° aprile scorso.