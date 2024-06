Truffa, non rileva la querela tardiva con la costituzione di parte civile ante Riforma

L’avvenuta costituzione di parte civile integra la condizione di procedibilità della presentazione della querela per i reati che prima della Riforma erano perseguibili d’ufficio e non rileva l’eventuale tardività dell’iniziale querela che era stata comunque sporta. Perciò per il reato di truffa non aggravata contestato ante Riforma Cartabia che lo ha reso perseguibile solo su iniziativa della parte offesa non scatta la preclusione della mancanza della condizione di procedibilità se la persona offesa...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi