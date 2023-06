Tutela del made in Italy con agenti sotto copertura di Alessandro Galimberti

Il Ddl sul made in Italy promosso dal governo spinge sulla «valorizzazione e la promozione in Italia e all’estero» delle«produzioni d’eccellenza, le bellezze storico artistiche e le radici culturali per la crescita dell’economia nazionale









Dalle operazioni sotto copertura ai corsi di specializzazione per i magistrati, dalla velocizzazione della distruzione delle merci sequestrate al rafforzamento delle sanzioni, fino all’arretramento della soglia di punibilità delle condotte delittuose e alla revoca o al diniego del permesso di soggiorno per chi è parte della filiera del falso.

Il disegno di legge sul made in Italy promosso dal governo («Disposizioni organiche per la valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy»), spinge sulla...