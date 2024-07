Tutti gli studi nel finanziamento a La Bottega BidCo (controllata del fondo ThreeHills) per l’acquisizione del gruppo La Bottega

Francesca Cioppi, Andrea Mazzola, Niccolò Morozzi

Nel contesto dell’acquisizione de La Bottega S.p.A., azienda che fornisce servizi per l’hospitality di lusso in tutto il mondo, la società La Bottega BidCo S.p.A. - veicolo riconducibile al fondo di private equity inglese Three Hills Capital Partners - ha sottoscritto con un pool di banche composto da Intesa Sanpaolo (anche nel ruolo di Banca Agente), BPER Banca C&IB, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, Deutsche Bank, BNL BNP Paribas e Crédit Agricole Italia, un finanziamento il cui utilizzo servirà anche a supportare la crescita del gruppo La Bottega.

Ashurst ha assistito il pool di banche, con un team coordinato dal partner Mario Lisanti, dalla senior associate Francesca Cioppi e dagli associate Davide Cipolletta e Aurora Pignalosa, per gli aspetti banking; il socio Michele Milanese, insieme agli associate Federico Squarcia e Francesco Antico, si è occupato degli aspetti fiscali.

Legance ha assistito Three Hills per i profili M&A e per la connessa documentazione finanziaria, con un team guidato dai senior partner Filippo Troisi e Alberto Giampieri e composto dal senior counsel Filippo Benintendi con il senior associate Valerio Severo Marotta e gli associate Chiara Ferrari e Maria Rita Fabrizio.

Per i profili relativi alla componente debito dell’investimento ha agito un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi, con il counsel Andrea Mazzola e l’associate Mattia Longo mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Andrea Silvestri con il counsel Paolo Ronca e il senior associate Michele Barcellona.

PwC Deals ha assistito per gli aspetti di debt advisory con un team coordinato da Niccolò Morozzi e composto da Federico Molteni e Pasqualino Cucci, sotto la responsabilità di Alessandro Azzolini.