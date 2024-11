Tutti gli studi nel finanziamento unitranche di Eurazeo per l’acquisizione di GV3-Venpa da parte di Sagard MidCap

Giulio Asquini, Marina Balzano

Il fondo di private equity Sagard MidCap ha perfezionato la sua prima operazione in Italia completando l’acquisizione di una partecipazione di controllo in GV3-Venpa, gruppo italiano del settore noleggio di piattaforme aeree e mezzi da cantiere.

Il finanziamento unitranche a servizio dell’acquisizione è stato organizzato da Eurazeo e reso disponibile da fondi di debito da quest’ultimo gestiti.

Orrick ha assistito Eurazeo con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dal managing associate Filippo Nola e dall’associate Claudia Loriggio per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi all’operazione. Orrick ha inoltre assistito M&G Trustee Company Limited nel ruolo di Security Agent con un separato team coordinato dal partner Carlo Trucco. Eurazeo è inoltre stato inoltre assistito per gli aspetti fiscali relativi alla documentazione finanziaria da AndPartners Tax and Law Firm con un team composto dagli Avvocati Luca Di Nunzio e Giovanni Leoni.

Advant Nctm ha assistito lo sponsor Sagard MidCap con un team composto dal partner Roberto de Nardis di Prata, dal managing associate Federico de Pascale e dall’associate Andrea Bertoni per la negoziazione della documentazione finanziaria.

KPMG ha assistito lo sponsor Sagard Midcap per gli aspetti fiscali relativi alla documentazione finanziaria con un team composto da Stefano Cervo, partner ed EMA Head of Private Equity Tax, dall’executive advisor Stefano Lenoci e dall’associate Roberto Ajovalasit.