Udienza camerale non partecipata applicabile per il ricorso per cassazione il termine ordinario L’applicazione del più esteso termine non è necessario nel caso di cui qui si discute non trovando alcuna ragione di essere posto che l’imputato era sicuramente informato della presenza di un procedimento a suo carico fatto innegabile in base alla circostanza che a proporre l’Appello sia stato quest’ultimo