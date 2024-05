UE, nuova Direttiva sulla criminalizzazione della violazione di misure restrittive

In data 12 aprile 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato in via definitiva il testo della Direttiva 2024/1226 riguardante l’introduzione di norme minime in materia di azione penale per la violazione o l’elusione delle misure restrittive dell’Unione Europea negli Stati membri (“This Directive establishes minimum rules concerning the definition of criminal offences and penalties for the violation of Union restrictive measures” (Art. 1 della Direttiva)).

Da febbraio 2022, in risposta alle...