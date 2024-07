Un puntale vademecum della Corte sul contenuto del controllo giudiziale

Si tratta di una decisione interessante, che affronta la disciplina dell'opposizione al provvedimento da perquisizione non seguito da sequestro, costruita, innovativamente, con la Riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150), attraverso l' introduzione dell'articolo 252-bis del Cpp.

Si tratta di una decisione interessante, che affronta la disciplina dell'opposizione al provvedimento da perquisizione non seguito da sequestro, costruita, innovativamente, con la Riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150), attraverso l' introduzione dell'articolo 252-bis del Cpp, contenente la previsione dell'istituto dell'opposizione come metodica di controllo che l'interessato può attivare nei confronti di una perquisizione non seguita da sequestro disposta dal pubblico ministero...