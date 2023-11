Un susseguirsi di leggi contro la violenza di genere di Valeria Cianciolo

L’ultima in ordine di tempo il nuovo disegno di legge di iniziativa governativa in materia di contrasto ai fenomeni di violenza domestica e nei confronti delle donne (A.C. 1294-A), approvato in via definitiva al Senato il 23 novembre 2023

L’1 giugno 2023, l’Unione europea ha concluso, con due decisioni del Consiglio, il processo di adesione alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.



Per gli Stati membri dell’UE che non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul, quest’ultima “entrerà” nel loro sistema giuridico per il tramite, e nei limiti delle competenze attribuite dai Trattati, del diritto derivato dell’Unione europea.



Lo scorso...