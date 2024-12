Unigrains e il Gruppo La Prensa, leader in Italia nella stampa e finitura di etichette, acquisiscono Grafiche Lama: tutti i professionisti coinvolti

Giulia Fossati Zunino, Antonino Di Salvo, Paolo Flavio Mondini

Gitti and Partners, EY e MBG Legal hanno agito come advisor nell’acquisizione, da parte di Unigrains e degli altri investitori del Gruppo La Prensa (leader in Italia nella stampa e finitura di etichette per diverse tipologie di prodotti) di Grafiche Lama S.r.l., di proprietà della famiglia Fulgoni.

Gitti and Partners, con un team guidato dal managing partner Vincenzo Giannantonio e dalla senior associate Giulia Fossati Zunino e formato dall’associate Antonino Di Salvo, dall’associate Anastasia Cichetti, dall’associate Elisabetta Trecani e dalla junior associate Rosanna Forcella per gli aspetti corporate - M&A, nonché dalla partner Elisa Mapelli e dal junior associate Martin Franco per i profili labour, dalla partner Laura Sommaruga e dal senior associate Federico Ianeselli per i profili di diritto amministrativo, dal partner Flavio Monfrini e dall’associate Leonardo Maria Moscati per i profili privacy e 231, dal counsel Marco Blei per gli aspetti IT e IP e dall’associate Daniele Rositani per gli aspetti di real estate, ha assistito gli acquirenti, tra cui Unigrains Italia S.p.A. (con un team composto da Francesco Orazi e Alfredo Cicognani), holding di investimento italiana del principale investitore agroalimentare europeo Unigrains S.A. e altri investitori istituzionali del Gruppo La Prensa, quali BNP Paribas BNL Equity Investments (con un team composto da Lorenzo Langella, Vienda Giacomelli e Francesco Placanica) e Alexa Invest.

EY ha operato quale consulente finanziario degli acquirenti, nelle persone del partner Marco Cavagnini, della senior manager Eleonora Maria Cannizzo e della senior consultant Giulia Marcazzan, nonché quale consulente fiscale, nelle persone del partner Marco Cristoforoni e del senior manager Francesco Leone.

I venditori, famiglia Fulgoni, che rinvestiranno nella holding del Gruppo La Prensa, sono stati assistiti per i profili legali da Mondini Bonora Ginevra Studio Legale, nella persona del managing partner Paolo Flavio Mondini, mentre consulente finanziario dei venditori è stato GP Lambert, nella persona di Gianluca Pallini.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal Notaio Ciro De Vivo e dall’avvocato Mario Lado dello Studio Notarile Ciro De Vivo