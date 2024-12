Uso del lastrico solare e presunzione di condominialità

Condominio - Parti comuni - Lastrico solare - Presunzione di condominialità - Art. 1117 c.c. - Onere della prova - Soggetto che rivendica la proprietà esclusiva

La presunzione di condominialità, stabilita per i beni elencati nell’art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune. Di conseguenza, per vincere tale presunzione, il soggetto che ne rivendichi la proprietà...