Valutazione del danno da lucro cessante nel preliminare di vendita immobiliare

Vendita - Promessa di vendita preliminare di vendita immobiliare - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno del promittente venditore - Danno da lucro cessante - Determinazione - Condizioni.

In tema di preliminare di vendita immobiliare, il danno da lucro cessante spettante al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, in ragione dell’inadempimento del promissario acquirente, danno derivante dalla sostanziale incommerciabilità...