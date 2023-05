Vecchi precedenti penali di scarso rilievo sociale non ostano alla concessione della cittadinanza italiana di Pietro Alessio Palumbo

Necessita in ogni caso una puntuale motivazione della scelta effettuata dall'amministrazione

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Una vecchia condanna penale senza il minimo apprezzamento in concreto dei fatti non può rappresentare di per sé automatico fatto ostativo alla concessione della cittadinanza. Necessita in ogni caso una puntuale motivazione della scelta effettuata dall'amministrazione con particolare riguardo alla gravità della condotta; al peculiare "allarme sociale" che destano la fattispecie astratta e le effettive modalità della condotta che va dunque sindacata sotto il profilo della congruità, della ragionevolezza...