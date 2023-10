VII Congresso Nazionale INT “Professione Tributarista”

L'evento si terrà il 6 ottobre a partire dalle 10,00 a Roma presso la Sala Meeting "Adalberto Libera", The Hive Hotel









L’Istituto Nazionale dei Tributaristi presenta il

“VII CONGRESSO NAZIONALE ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI 1997-2023. Professione Tributarista”.

L’evento si terrà il 6 ottobre a partire dalle 10,00 a Roma presso la Sala Meeting “Adalberto Libera”, The Hive Hotel.



L’evento è suddiviso in due sessioni, la prima dedicata agli interventi degli ospiti istituzionali e ai dibattiti, la seconda alle elezioni della Presidenza e del nuovo Consiglio nazionale. Oltre agli attesi rappresentanti istituzionali di Governo e Parlamento, parteciperanno esponenti delle istituzioni civili e rappresentanti ed esperti di settori economico - sociali.



La kermesse dei tributaristi INT, riservata ai congressisti e agli ospiti, sarà anche un momento di riflessione sulle problematiche economiche e sulla Legge di Bilancio per il 2024, oltre a dedicare un apposito spazio alla Legge Delega di Riforma Fiscale, così come uno sarà dedicato all’analisi dei mutamenti della società dagli anni ’80 ad oggi.



Di grande interesse e attualità gli interventi di esperti su tematiche professionali e sociali: dalle nuove norme sulla figura del consulente tecnico del giudice all’impatto che avrà l’intelligenza artificiale sulle professioni, dalle novità dell’app professionale dei tributaristi INT alle future collaborazioni con vari enti per favorire la formazione e l’attività dei tributaristi.



Un appuntamento molto atteso, durante il quale saranno evidenziate la professionalità e la competenza del tributarista qualificato INT, professionista ai sensi della Legge n. 4 del 2013, al quale è stato rilasciato l’attestato di qualità e qualificazione professionale nei settori tributario, fiscale, amministrativo e aziendale, in ambito pubblico e privato, ai sensi delle vigenti norme in materia e come definito dalla Norma UNI 11511 in conformità al Quadro europeo delle qualifiche EQF.



“Un appuntamento importante per certificare una volta di più la competenza del tributarista e la crescita dell’ Istituto Nazionale Tributaristi (INT)” dichiara il Presidente nazionale uscente Riccardo Alemanno, che precisa “quella di tributarista è una professione ormai consolidata e supportata dal nostro ordinamento, cosa che pare non abbiano compreso solo coloro che restano ancorati ad un unico modello professionale, noi operiamo nel rispetto delle norme e delle nostre competenze, rispettando le prerogative delle altre categorie professionali, ma pretendendo al contempo rispetto. Il rispetto di donne e uomini che lavorano e danno lavoro e che contribuiscono alla crescita economica e sociale della Nazione.”



L’evento sarà trasmesso in streaming sulle pagine social dell’INT , oltre ad essere seguito con video, lanci e interviste da agenzia stampa, tv e radio nazionali e locali.



