Villa Roveda e Associati nella costituzione della startup We are Emma

Emiliano Villa e Niccolò Treppo









Villa Roveda e Associati ha assistito We are Emma, progetto imprenditoriale italiano dedicato all'haircare, nella sua costituzione come start up innovativa e come società benefit.

Con un seed round di € 1.6 milioni, We are Emma, fondata da Danilo Gasparrini (presidente) e da Vanessa Zani Guasti (CEO), è la prima spa per capelli dal concept rivoluzionario, pensata per offrire un'esperienza di haircare assolutamente innovativa.



Villa Roveda e Associati, con il Managing Partner Emiliano Villa e il Partner Niccolò Treppo, ha assistito la società per tutti gli aspetti societari e fiscali riguardanti la costituzione come start up innovativa e come società benefit, oltre che per gli aspetti societari e fiscali pertinenti il seed round.