Violenza privata se il Pm prospetta il carcere durante l’interrogatorio di Patrizia Maciocchi

L’indagine finita nel mirino dei giudici riguardava le pressioni fatte da due pm tranesi, nel 2015, su tre testimoni di un’inchiesta, relativa al pagamento di tangenti in cambio di appalti pubblici









Scatta il reato di tentata violenza privata per il pubblico ministero che prospetta il carcere quando ascolta le persone informate sui fatti, quelle offese dal reato o gli indagati. La Cassazione, con la sentenza 20365 (Relatore Alfredo Guardiano) conferma la condanna di due ex pm del Tribunale di Trani, rispettivamente alla pena di 6 mesi e a 4 mesi di reclusione per concorso in tentata violenza privata.

L’indagine finita nel mirino dei giudici riguardava le pressioni fatte dai due pm tranesi, nel...