Vitol annuncia il perfezionamento dell’acquisizione del 35% detenuto dalla Famiglia Moratti in Saras. Gli studi coinvolti

Mario Roli, Elena Busson, Roberto Casati e Matteo Tabellini

Varas S.p.A., società veicolo indirettamente controllata da Vitol B.V. tramite Varas Holding S.p.A., ha completato l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Massimo Moratti S.a.p.A., Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. in Saras S.p.A. pari al 35,019% del capitale sociale, in esecuzione del contratto di compravendita sottoscritto e comunicato al mercato in data 11 febbraio 2024. Pertanto, Vitol detiene ora, direttamente e indirettamente tramite Varas, il 45,48% del capitale sociale della Società.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, Varas promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Con il closing, si sono verificate le dimissioni di quattro membri del Consiglio di Amministrazione di Saras e la loro sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche approvato la nomina di Franco Balsamo come Amministratore Delegato.

Chiomenti ha assistito Vitol con un team guidato dai Partner Mario Roli ed Elena Busson e composto dalla managing associate Giulia Elisabetta Uboldi e dagli associate Benedetta Gizzi e Carlo Novero. Il Partner Marco Maugeri, l’Of Counsel Federico Amoroso e l’associate Edoardo Cossu hanno seguito gli aspetti di capital markets, il Partner Giulio Napolitano e gli associate Luca Masotto e Chiara Grazzini hanno seguito gli aspetti di golden power. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal Partner Massimo Antonini e dalla counsel Elisabetta Costanza Pavesi, mentre gli aspetti di diritto amministrativo sono stati curati dalla counsel Elisabetta Mentasti, dal senior associate Riccardo Cecatiello e dall’associate Davide Guadagnino.

Linklaters ha assistito Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. e Stella Holding S.p.A. con un team guidato dal partner Roberto Casati, affiancato dal partner Ugo Orsini e composto dal counsel Francesco Eugenio Pasello, dal managing associate Matteo Tabellini e dall’associate Marco Buffon. I profili antitrust e golden power sono stati seguiti dal partner Lucio D’Amario affiancato dal managing associate Matteo Farneti e dall’associate Jacopo Cislaghi.