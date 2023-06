WFW assiste UniCredit nel rifinanziamento da €35m di un impianto di produzione a biomasse di Belenergia

Eugenio Tranchino









Watson Farley & Williams ("WFW") ha assistito UniCredit S.p.A. ("UniCredit") nel rifinanziamento in project finance da €35m in favore di Enterra S.p.A., società del gruppo Belenergia, per un impianto di produzione di energia alimentato da biomasse vegetali situato nel Comune di Foggia ("Impianto").



L'impianto, che produce energia elettrica e termica, è alimentato da biomassa e ha una potenza pari a 13MW. A servizio dello stesso verrà realizzato un impianto di disalcolazione volto alla estrazione di flemme alcoliche. Il dealcolizzatore sarà un ulteriore elemento del sistema circolare creato tra gli stabilimenti del gruppo industriale.



WFW ha assistito UniCredit con un team multidisciplinare coordinato dal Managing Partner Eugenio Tranchino e dal Counsel Matteo Trabacchin, che ha visto coinvolti l'associate Dario Matrecano per gli aspetti connessi alla redazione della documentazione di progetto, ivi incluso il contratto di offtake per la vendita delle flemme alcoliche, e dall'Associate Daniele Sani e la Trainee Marta Lomuscio per la documentazione finanziaria.



La Partner Tiziana Manenti ha fornito consulenza sugli aspetti regolamentari dell'operazione e sul processo di due diligence legale, assistita dai Senior Associate Cristina Betti e Anthony Bellacci, dall'Associate Antimo Rocco Nersita e dalla Trainee Maria Concetta Molica.



DLA ha assistito il finanziatore uscente, con riferimento alle attività di estinzione anticipata del debito e del rilascio e sostituzione delle garanzie bancarie emesse nell'interesse delle società del gruppo Enterra S.p.A. in favore del Comune di Foggia e la Regione Puglia. DLA Piper ha agito con un team composto dagli Avvocati Gianfranco Giorgio e Mariacarmela Timpone, sotto la supervisione del Partner Giovanni Ragnoni Bosco Lucarelli.