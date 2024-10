WFW e Dentons per la costruzione di due progetti fotovoltaici da 20 MW

Luca Sfrecola, Riccardo Narducci

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito RNE 2 S.r.l. e RNE 5 S.r.l. nella negoziazione e stipula di due Early Works Agreements e di due contratti di EPC per la realizzazione “chiavi in mano” di due impianti fotovoltaici in Piemonte (Progetto Caltignaga) e Lombardia (Progetto Ferrera Erbognone).

I due progetti, di potenza complessiva di 20 MW circa, saranno realizzati da CMC Europe Italy (“CMC”), in qualità di general contractor, assistita dallo studio legale Dentons. L’entrata in esercizio commerciale è stimata per la metà del 2025.

Il team Energy di WFW che ha assistito RNE 2 S.r.l. and RNE 5 S.r.l. è stato guidato dal Partner Luca Sfrecola, coadiuvato dal Senior Associate Giovanni Benedetto e dall’Associate Sonia Basso.

Dentons, con il Counsel Riccardo Narducci, ha assistito CMC nella negoziazione dei contratti EPC e dei relativi accordi accessori.