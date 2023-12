WFW con SGI per il progetto di idrogeno verde “HELIOS”

Giannalberto Mazzei

Watson Farley & Williams (“WFW”) ha assistito Società Gasdotti Italia S.p.A. (“SGI”) nel progetto di realizzazione di una Hydrogen Valley nel Lazio denominato “HELIOS”, che sarà il più grande polo di produzione di idrogeno verde in area industriale del centro Italia e primo progetto di Hydrogen Valley per SGI.



Il progetto prevede la produzione, l’accumulo, il trasporto e l’utilizzo di idrogeno verde nel distretto industriale di Frosinone.



L’iniziativa, realizzata di concerto con ENGIE Italia e Consorzio Industriale del Lazio, contribuirà alla transizione energetica dell’area, infatti, l’idrogeno verde, che verrà prodotto attraverso elettrolisi con l’esclusivo utilizzo di energia rinnovabile addizionale, alimenterà le industrie di prossimità presenti nell’area (off-takers principali), attraverso l’immissione nella rete gas locale detenuta da SGI. Si attende, a regime, una produzione di circa 400 tonnellate di idrogeno verde all’anno.



Il progetto sarà finanziato anche dalla Regione Lazio con €9,5 milioni messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



WFW ha assistito SGI nella impostazione dei rapporti con i partner pubblici e privati, nella partecipazione al bando regionale di assegnazione fondi PNRR e nella redazione e negoziazione degli accordi di progetto, con un team guidato dal Partner Giannalberto Mazzei, coadiuvato dagli Associate Cesare Fossati e Francesco Dei Rossi.



Lato ENGIE, ha agito il team legale in-house guidato da Rocco Steffenoni, Head of Legal Energy Solutions Public Administration.