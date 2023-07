Whistleblowing, per ANAC mail e PEC non sono strumenti adeguati per garantire la riservatezza di Giovanni Tretti*

Anche l'uso di una piattaforma esterna non appare affatto salvifico, posto che il gestore della piattaforma deve trasmettere il contenuto della segnalazione alla funzione referente aziendale di compliance per il suo trattamento

ANAC, nelle linee guida pubblicate nel pomeriggio di venerdì 14 luglio in tema whistleblowing, a poche ore dalla entrata in vigore nella notte tra venerdì e sabato del D.Lgs. 24/2023, ha preso una posizione per certi versi inaspettata contro lo strumento della mail e della pec quali canali di segnalazione interna, affermando, senza motivare, che "La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza".



Tale posizione presta il fianco a numerose...