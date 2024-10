White & Case e Clifford Chance nel finanziamento Sustainability - Linked di Amplifon da €250 milioni

Michael Immordino, Stefano Bellani, Filippo Tassoni, David Neu

Lo Studio legale internazionale White & Case ha prestato assistenza ad Amplifon, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, in relazione a due nuovi finanziamenti per un ammontare complessivo pari a €250 milioni.

In particolare, con UniCredit e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è stato sottoscritto un finanziamento di complessivi €200 milioni così suddiviso: €100 milioni da UniCredit a supporto delle iniziative di sviluppo del Gruppo e €100 milioni da CDP che ha co-finanziato gli investimenti in innovazione e digitale di Amplifon da realizzarsi in Italia: le risorse di Cassa Depositi e Prestiti si vanno a sommare a quelle concesse dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a sostegno del medesimo progetto per l’innovazione in Europa.

Inoltre, Crédit Agricole Italia ha finanziato per €50 milioni, con garanzia SACE Futuro, l’implementazione a livello internazionale del nuovo formato dei negozi Amplifon.

Entrambi i finanziamenti sono collegati a specifici indicatori del Piano di Sostenibilità, il cui raggiungimento attiverà un meccanismo di aggiustamento del margine applicato ai singoli prestiti.

Il team di White & Case che ha assistito Amplifon, ha incluso i partner Michael Immordino e Stefano Bellani, insieme all’associate Nicola Tosin.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari, con un team composto dal partner David Neu, il counsel Filippo Tassoni e gli Associate Giuseppe Chiaula e Francisco Santini.