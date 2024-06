Withers advisor legale di Recornea nell’investimento da parte di Scientifica Venture Capital

Sergio Anania, Federico Zindato

Withers ha assistito, con un team composto dagli avvocati Sergio Anania (Partner) e Federico Zindato (Associate), Recornea, start-up all’avanguardia nel campo delle soluzioni terapeutiche oftalmiche, nell’investimento effettuato da Scientifica Venture Capital pari a 150mila euro. Questa operazione si inserisce nel contesto di un imminente aumento di capitale della start-up di oltre 700 mila euro.

Si tratta di un’operazione che conferma il valore della tecnologia utilizzata dalla startup, impegnata nello sviluppo di trattamenti terapeutici innovativi mirati alle malattie della cornea, con particolare attenzione al cheratocono, patologia degenerativa che colpisce più del 2% della popolazione mondiale causando l’assottigliamento e l’indebolimento della cornea, con conseguente perdita progressiva della vista.

Nello specifico, Recornea ha sviluppato la tecnologia GROSSO, il primo impianto corneale in nitinol, che aiuta i pazienti affetti da cheratocono, in stadio avanzato, a recuperare la vista. Si tratta di una tecnologia in grado di ripristinare la curvatura fisiologica della cornea, elemento che rappresenta uno strumento innovativo rispetto all’attuale tecnologia presente sul mercato.

L’investimento segna un’ulteriore fase di crescita della startup, ora nella fase di clinical trial, in vista del prossimo round di Serie A nel 2025, che consentirà alla startup di proseguire con la produzione, la certificazione e la commercializzazione dell’impianto e di sviluppare ulteriormente le attività di R&D su glaucoma e cornea biosintetica.