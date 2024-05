Younited, prima cartolarizzazione pubblica di una società fintech interamente collocata sul mercato. A&O Shearman e Clifford Chance gli studi legali coinvolti

Pietro Bellone, Fabio Gregoris, Alberto Maero, Tanja Svetina

A&O Shearman e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Younited, succursale italiana, in qualità di originator, e Citi, in qualità di arranger e lead manager, in un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti al consumo, per un valore complessivo di circa 250 milioni di euro.

Younited è una società fintech europea membro del #Next40 – iniziativa del governo francese volta a sostenere le scale-up più promettenti del Paese) – che opera in Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Germania e ambisce a trasformare il settore del credito al consumo in Europa.

Si tratta della prima cartolarizzazione pubblica di una società fintech interamente collocata sul mercato per finalità di trasferimento del rischio di credito e deconsolidamento contabile. I titoli delle classi da A ad E hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P. I titoli con rating, insieme ai titoli di classe F e di classe X, sono stati quotati presso Euronext Dublin. I titoli di classe R sono stati ammessi a negoziazione sul segmento MTF di Vienna.

A&O Shearman ha assistito Younited con un team composto dal partner Pietro Bellone e dall’associate Fabio Gregoris, coadiuvati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia per i profili fiscali. Il partner Fabrice Faure-Dauphin e l’associate Romain Boulogne hanno curato gli aspetti di diritto francese.

Clifford Chance ha affiancato Citi con un team diretto dalle partner Simi Arora-Lalani e Tanja Svetina, con il supporto dei senior associate Soojean Choi, Alberto Maero, Gabriel Toma e Tracy Poon e del trainee Renato Maria Anastasio. Il partner Carlo Galli, unitamente al senior tax advisor Andrea Sgrilli, ha fornito assistenza in merito ai profili fiscali dell’operazione.