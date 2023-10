42 Law Firm con la LUISS Guido Carli nella dotazione di Wallet Web3 agli studenti

Lucia Maggi, Marco Tullio Giordano









L’Università Luiss Guido Carli ha ufficialmente lanciato il proprio nuovo ed innovativo progetto volto a rendere disponibili per più di 10.000 studenti un wallet web3 basato su tecnologia blockchain, divenendo la prima università in Italia a fornire questa possibilità ai propri iscritti.



All’interno del portafoglio digitale, ciascuno studente potrà ospitare i digital asset dell’università e le certificazioni relative agli esami sostenuti, fino a diventare un vero e proprio curriculum on chain.



42 Law Firm ha agito al fianco della Luiss Guido Carli in qualità di consulente legale attraverso un team coordinato dai partner Marco Tullio Giordano e Lucia Maggi, che si sono occupati di affrontare gli aspetti legali connessi alla regolamentazione dell’innovativo standard ERC4337, che permette l’account abstraction e quindi l’erogazione agli studenti di servizi decentralizzati sulla blockchain di Polygon.



La consulenza, in particolare, ha avuto ad oggetto la protezione dei dati, le condizioni generali di servizio, la tutela della proprietà intellettuale e la compliance.



Knobs Srl ha preso parte al lancio del progetto in qualità di partner tecnologico e l’agenzia Pomilio Blumm come digital agency.



Il progetto è stato coordinato da B3yond S.r.l.