A&A Studio Legale per la Fondazione Maurizio Presti ETS

Gianluca Albè, Federica Bottini, Simona Custer, Sara Della Piazza

A&A Studio Legale ha assistito Andrea Presti S.r.l., società riconducibile all’atleta, body builder e personaggio pubblico Andrea Presti, nella costituzione della Fondazione Maurizio Presti ETS - già ad oggi iscritta al RUNTS - e nella realizzazione del primo progetto di questa denominato “PALESTRA: CRESCITA FISICA E PERSONALE”, con cui giovani in condizioni economiche svantaggiate potranno ottenere gratuitamente abbonamenti di durata annuale presso le palestre ed i centri sportivi aderenti all’iniziativa.

Lo Studio ha operato con un team multidisciplinare in stretta sinergia con gli organi della Fondazione per assicurare la compliance alla norme di settore: il Partner Gianluca Albè e l’Associate Federica Bottini, dopo aver redatto lo Statuto della Fondazione in conformità al Codice del Terzo Settore con il supporto del Notaio Marco Aquino, si sono occupati della redazione del regolamento del progetto con gli annessi aspetti contrattuali, soffermandosi sul come far ottenere le qualifiche di aderenti e destinatari agli interessati al progetto, sui rapporti intercorrenti tra tutti i soggetti coinvolti e sugli indirizzi di promozione dello stesso nonché fornendo un supporto continuativo alle attività di segreteria societaria della Fondazione. La Counsel Simona Custer e l’Associate Sara Della Piazza hanno, invece, curato gli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali in considerazione del fatto che gli aderenti al progetto trattano anche dati di minori di età.

Nello specifico, sono state predisposte apposite clausole contrattuali ove sono stati definiti specifici obblighi e responsabilità per le parti interessate, oltre che definiti gli aspetti legati ad un corretto trattamento dei dati tramite il sito web della Fondazione, creato appositamente dalla agency Wide S.r.l..