Abusivo frazionamento del credito: l’ultimo arresto delle Sezioni Unite

di Laura Pelucchi

LA QUESTIONE
Anche alla luce degli orientamenti sviluppatisi in tema di abusivo frazionamento del credito, quando il credito è da considerarsi unitario e quando, invece, può ravvisarsi un interesse reale al frazionamento? Nell’ipotesi di abusivo frazionamento del credito quali sono le conseguenze?

Frazionamento abusivo

L’abusivo frazionamento costituisce un tema di grande rilevanza giuridica che si verifica quando un creditore propone più azioni giudiziarie per ottenere il pagamento parcellizzato di un credito unitario, senza che vi sia una giustificazione oggettiva o convenzionale. Si tratta di una figura elaborata dalla giurisprudenza con la finalità di evitare un indebito vantaggio processuale per il creditore (es. moltiplicazione di spese, preclusioni, termini di decadenza) e tutelare l’economia processuale...

