Cognome paterno e interesse del minore al riconoscimento tardivo

LA QUESTIONE

Quali sono i presupposti e le modalità per il riconoscimento del figlio già riconosciuto dall’altro genitore in assenza del consenso? Quali criteri guidano la determinazione dell’affidamento esclusivo rafforzato nel giudizio sulla responsabilità genitoriale? Come si valuta giuridicamente l’aggiunta del cognome paterno al cognome materno già attribuito, nel rispetto dell’identità del minore? Quali implicazioni hanno tali decisioni in ambito di tutela dell’interesse superiore del minore?