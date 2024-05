Accenture completa l’acquisizione di Customer Management IT e Sirfin PA: BonelliErede e Chiomenti gli advisor

Isidoro Pietro Livia, Tommaso Trezzi, Luigi Arnaldo Cremona

BonelliErede ha assistito Accenture nel completamento dell’acquisizione di Customer Management IT e SirfinPA, due società italiane che operano in stretta sinergia e offrono servizi e soluzioni tecnologiche innovative nei settori della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, assistite da Chiomenti.

L’operazione, precedentemente annunciata lo scorso 22 dicembre, viene finalizzata a poche settimane di distanza dall’acquisizione, sempre in ambito pubblico, di Intellera Consulting – sempre assistita da BonelliErede e da beLab.

BonelliErede ha agito con un team multidisciplinare coordinato dai partner Umberto Nicodano e Silvia Romanelli e composto, per i profili corporate ed M&A, dagli associate Isidoro Pietro Livia e Tommaso Trezzi, dal partner Massimo Merola per gli aspetti relativi alla disciplina golden power e dalla partner Antonella Negri per i profili di diritto del lavoro, dal managing associate Filippo Russo e dalla senior associate Anna La Mura per i profili di diritto della proprietà intellettuale e privacy e dall’of counsel Alessandro Rosi, dall’associate Maximilian Denicolò e da Giuseppe Catanzaro per i profili di diritto amministrativo.

Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato da Michel Miccoli e coordinato da Andrea Terrieri.

Chiomenti ha agito nell’operazione con un team composto da Luca Liistro, Luigi Arnaldo Cremona ed Elisa Gallon.

Torresi e Associati ha agito nel ruolo di advisor dei venditori per gli aspetti finanziari e fiscali con un team guidato da Federico Torresi e composto dal partner Marco Lais e dai senior manager Umberto Bordino ed Enrico Maria Cocchi.