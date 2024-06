L’Associazione Azione Legale presenta il seminario in presenza e in videoconferenza dal titolo

“ACCERTAMENTI ISPETTIVI E CONTRIBUTIVI TRA TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA”.

Durante l’evento si affronterà il tema dell’esercizio e dei poteri della funzione ispettiva. Si esamineranno quinti quali sono i rimedi che possono esperiti nella fase amministrativa contro i provvedimenti degli organi ispettivi per passare poi all’opposizione e all’accertamento nella fase giudiziaria. Si farà infine un focus sui benefici contributivi, sulla compliance previdenziale, sulle ispezioni e sulle sanzioni nel cosiddetto “ Decreto PNRR ”.

Il seminario si terrà a Roma il prossimo 25 giugno dalle 13,30 alle 16,30 sia in presenza, presso il Teatro degli Eroi, che in videoconferenza. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form di registrazione .

A tutti gli iscritti sarà comunque inviato il link di accesso in modalità videoconferenza prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il C.N.F.

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA