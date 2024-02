Accesso alla professione giovane avvocatura - Nuove opportunità e prospettive per il futuro

L’avv. Giovanni Bertino affronterà le tematiche inerenti la professione di avvocato partendo dell’accesso alla stessa mediante lo svolgimento della pratica forense, prevendendo un focus sulla necessaria riforma della disciplina di accesso alla professione forense. Relazionerà poi dell’esercizio dell’attività di avvocato svolta in regime di mono committenza, con particolare attenzione ai contributi sul tema che ANF ha proposto anche in seno all’ultimo Congresso Nazionale Forense. Nella seconda parte dell’evento il Dott. Ezio Maria Reggiani Presidente del C.d.A. di fidiprof illustrerà le opportunità riservate agli avvocati per le varie opportunità di accesso al credito. Inoltre, verrà presentata anche l’App beprof, una piattaforma che mette insieme partner selezionati in grado di offrire servizi e soluzioni a condizioni esclusive e davvero vantaggiose.

La partecipazione all’intero evento attribuirà n. 2 c.f. ordinari e n. 1 c.f. in deontologia validi ai fini dell’obbligo della formazione professionale continua.

DOVE : Aula “Miro”, Scuola Forense, Tribunale di Taranto

QUANDO: venerdì, 08 marzo 2024 dalle 15:30-18:30

