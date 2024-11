ACL Energy con Eversheds Sutherland e BW ESS con Bird & Bird nell’ampliamento della loro partnership in Italia nel settore dei sistemi di accumulo energetico

Pierpaolo Mastromarini, Andrea Semmola, Daniela Viaggio, Ignazio D’Andria

Eversheds Sutherland ha assistito ACL Energy - società dedicata allo sviluppo di infrastrutture di stoccaggio a batterie in Italia - nell’ampliamento della loro pipeline di sviluppo di progetti congiunti per sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) stand-alone e su scala pubblica in Italia con BW ESS, società attiva nel settore energy storage e focalizzata sulla costruzione e gestione in proprietà di progetti large scale per l’accumulo di energia elettrica a batterie nel mondo, che è stata assistita in tutte le fasi dell’operazione da Bird & Bird.

A seguito della partnership iniziata a febbraio 2024, che comprendeva 3 progetti di accumulo per un totale di 0,4 GW, le due società si impegnano ora a co-sviluppare altri undici progetti, per una capacità complessiva di 2,5 GW, rendendo la partnership in Italia una delle più consolidate ed organizzate nel settore. Questa espansione porta a 14 il numero totale di progetti nella pipeline gestita dalla partnership tra BW ESS e ACL Energy, per una capacità totale di 2,9 GW distribuiti nelle zone elettriche del Nord e del Sud Italia. I sistemi d’accumulo potranno partecipare a seconda della localizzazione e della strategia al “Capacity Market” e/o al MACSE.

Eversheds Sutherland ha agito al fianco di ACL Energy in tutte le fasi dell’operazione con un team guidato dalla partner Daniela Viaggio (in foto), head del dipartimento Clean Energy, e composto dal senior associate Ignazio d’Andria (in foto), che ha curato e coordinato tutte le fasi dell’operazione e il counsel Charles Wright.

Bird & Bird ha agito al fianco di BW ESS nelle attività di due diligence e nel perfezionamento dell’operazione con un team composto in qualità di project manager dal senior associate Andrea Semmola (in foto), dall’associate Gloria Bernardini e dalla trainee Rosita Magno e coordinato dal partner, responsabile del team Energy & Utility Italia di Bird & Bird, Pierpaolo Mastromarini (in foto). Il partner Simone Cadeddu, coadiuvato dal counsel Jacopo Nardelli e dalle associate Camilla Triboldi e Chiara Nuzzo, si è occupato degli aspetti di diritto amministrativo.

