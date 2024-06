Addtech Nordic AB assistita da EY nell’acquisizione dell’intera partecipazione della società Nuova Elettromeccanica Sud S.p.A.

Mattia Riccardo Petrillo, Rossella Patella

Addtech Nordic AB, società svedese facente parte del Gruppo ADDTECH, quotato al Nasdaq Stockholm Stock Exchange, composto da oltre 150 aziende in oltre 20 Paesi, operante nella vendita di prodotti e soluzioni ad alta tecnologia, principalmente nei settori manifatturiero e delle infrastrutture, è stata assistita da EY nell’acquisizione dell’intera partecipazione della società Nuova Elettromeccanica Sud S.p.A., azienda con azionariato familiare fondata nel 1972 con sede a Roma, leader nella progettazione e produzione di morsetteria e accessori, sistemi smorzanti e antivibranti per conduttori, funi di guardia convenzionali e funi di guardia incorporanti fibre ottiche per linee e stazioni elettriche di bassa, media, alta e altissima tensione fino a 1000kV.

Addtech Nordic AB è stata assistita da un team EY integrato e multidisciplinare.

Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dall’avvocato Mattia Riccardo Petrillo, Partner EY dello Studio Legale Tributario, coadiuvato dall’avvocato Alessandro Bortolussi (Senior Manager) e dall’avvocato Marta Soler (Senior). L’avvocato Maria Teresa Iannella, Partner EY dello Studio Legale Tributario, ha assistito l’acquirente per gli aspetti di diritto del lavoro.

Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla Dott.sa Rossella Patella, Partner EY e dal Dott. Raffaele Puglisi (Manager) dello Studio Legale Tributario.

Gli aspetti finanziari sono stati curati da Camilla Mancusi, Partner EY della divisione Transaction Diligence, coadiuvato da Luca Pacioretti (Manager).

I venditori della società Nuova Elettromeccanica Sud S.p.A. sono stati assistiti dallo Studio Legale Rappazzo di Roma, in persona dell’Avv. Giuseppe Rappazzo, coadiuvato dall’Avv. Alessandra Salerno e, per gli aspetti fiscali e finance, dallo Studio Bandini, in persona del Dott. Stefano Bandini.